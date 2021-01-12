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Финансист объяснила, как снизить кредитную нагрузку
Фото: Игнорь Иванько / АГН «Москва»

Финансист объяснила, как снизить кредитную нагрузку

Татьяна Плотникова

Финансы

Финансовый консультант Ксения Воронина рассказала, как обезопасить себя от негативных финансовых последствий при получении кредита, а также предложила способ снизить кредитную нагрузку.

Как подчеркнула специалист, перед принятием решения о кредите следует учесть все факторы риска. Необходимо иметь подушку безопасности минимум на полгода, осознавая, что потеря дохода может произойти не только из-за болезни, но и из-за экономической ситуации, изменений на рынке.

Еще внимательнее следует оценивать ситуацию при желании взять второй кредит. Если речь идет о рефинансировании, когда, например, это делается для снижения ставки, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет, это разумно, отметила Воронова. Однако при нехватке средств на выплаты по первому кредиту не следует брать новый: «снежный ком» нарастет, погасить обязательства станет еще сложнее.

Чтобы сократить кредитную нагрузку, следует подойти к решению вопроса системно: продумать приемлемый график погашения, возможные способы увеличения основного или получения дополнительного дохода.

Если такой возможности нет, можно задуматься о банкротстве – сейчас есть банкротство физических лиц, даже появилась упрощенная процедура, рассказала Воронина в интервью радио Sputnik.

Ранее эксперты рассказали, как правильно копить деньги.

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