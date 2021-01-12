Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Во вторник, 12 января, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями и небольшим снегом.

Температура воздуха в Москве составит от минус десяти до минус двенадцати градусов. В Подмосковье ожидается до четырнадцати градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 80 процентов.

Сформировавшийся спастический тип погоды грозит ухудшением самочувствия метеозависимых людей, поэтому рекомендуется иметь под рукой лекарства для оказания первой помощи, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей ряда регионов европейской части страны ожидают сильнейшие морозы.

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