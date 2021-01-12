Более 30 тысяч школьников Москвы поучаствуют во Всероссийской олимпиаде
В столице начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Для участия в нем приглашены более 30 тысяч учеников московских школ.
В региональном этапе могут поучаствовать учащиеся 9-11 классов, которые успешно выступили на муниципальном этапе, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.
Соревнования по 24 предметам пройдут с 12 января по 25 февраля. Первыми пройдут состязания по французскому языку, литературе и русскому языку. Этап завершится олимпиадами по немецкому, испанскому, итальянскому и китайскому языкам.
Победители и призеры регионального этапа смогут пройти в финал.
В муниципальном этапе, в ходе которого школьники выполняли задания на компьютерах, поучаствовали свыше 150 тысяч учеников 7-11 классов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Напомним, Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам, среди которых английский язык, астрономия, биология, география, информатика, испанский язык, история, итальянский язык, китайский язык и другие дисциплины.
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