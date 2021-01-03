Столичные школьники завоевали 17 медалей на международных олимпиадах в 2020 году

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

По результатам 2020 года в копилке учащихся столичных школ насчитывается 17 медалей. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что международные соревнования по химии, биологии, математике, информатике, физике, астрономии и астрофизике прошли в дистанционном формате. Так, школьники выполняли задания в своих странах под строгим контролем.

По результатам шести прошедших олимпиад ребята завоевали 17 медалей, из них 10 золотых. В копилке российской сборной 28 медалей, свыше 60 процентов из которых на счету москвичей. В 2019 году этот показатель равнялся 57 процентам.

Международная химическая олимпиада проходила в период с 23 по 30 июля. Василиса Кислицына из школы № 218 и Евгений Епифанов из школы № 1589 получили серебряные медали.

Кроме того, в период с 18 по 25 августа проходила Международная биологическая олимпиада. По ее результатам золото получили Максим Ковалев из школы № 1589 и Руслан Нагимов из университетской гимназии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

С 13 по 23 сентября учащиеся участвовали в Международной олимпиаде по информатике. Выпускник школы № 57 Семен Савкин получил награду высшего достоинства, а его коллега по команде Егор Лифарь из специализированного учебно-научного центра МГУ завоевал серебро.

Также на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, проходившей с 25 сентября по 23 октября, столичные школьники завоевали три золота.

Сезон завершился Международной олимпиадой по физике, которая проходила с 7 по 15 декабря. В 2020 году организатором стала Москва. Четверо выпускников столичных школ — Татьяна Емельянова, Александр Зенькович и Максим Покровский, а также Иван Русских — получили золотые медали.

Читайте также: Московских школьников приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Кино под елкой»