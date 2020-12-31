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Московских школьников приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Кино под елкой»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московских школьников приглашают принять участие в онлайн-конкурсе «Кино под елкой»

Марьяна Шевцова

Город

Организаторы олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» приглашают московских школьников 1-11 классов и дошкольников присоединиться к онлайн-конкурсу «Кино под ёлкой», который проходит до 14 января.

Задания подготовлены по сюжетам популярных новогодних фильмов и мультфильмов. Их можно посмотреть бесплатно на различных сервисах. Также чтобы справиться с вопросами, необходимо изучить дополнительные материалы, например, открытки и полотна известных художников.

По словам координатора конкурса Марии Войцик, для успешного решения заданий важно обращать внимание на детали.

— Задания составлены по старым-добрым фильмам. Мы уверены, что часть из них школьники уже видели. Однако наш конкурс позволит им иначе взглянуть на это кино. Кроме того, это отличный повод пересмотреть на каникулах любимые картины со своими родными и друзьями, — рассказала Мария Войцик.

Победители конкурса получат электронные грамоты. Задания конкурса подготовлены для школьников всех возрастов.

Подробная информация и правила участия опубликованы на сайте. Конкурс проводят Центр педагогического мастерства и организаторы олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

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