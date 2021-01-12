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«Как надоели волосы»: Билан побрился «под ноль» во время отдыха на Мальдивах
Фото: instagram.com/bilanofficial

«Как надоели волосы»: Билан побрился «под ноль» во время отдыха на Мальдивах

Анастасия Волоснова

Звезды

Российский певец Дима Билан подстригся «под ноль» и поделился в своем Instagram-аккаунте фотографией в новом образе.

Артист принял решение сменить имидж во время отпуска на Мальдивах, куда он отправился отдыхать в одиночестве. Билан опубликовал снимок в неожиданном образе в разделе Stories.

На селфи видно, что Билан подстрижен налысо, однако на лице он решил сохранить усы.

— Ох, как надоели волосы! Решил сбрить! На пару недель! — написал на фото артист.

«Как надоели волосы»: Билан побрился «под ноль» во время отдыха на МальдивахФото: instagram.com/bilanofficial/

Стоит отметить, что за последний месяц Билан уже дважды менял прическу. Сначала покрасил волосы в малиновый, а затем в голубой цвет. Под новым снимком певец отметил, что «цвета — хорошо», но родной оттенок всегда лучше.

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стильДима Биланстрижка
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