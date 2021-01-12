Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Партия Назарбаева победила на парламентских выборах в Казахстане
Фото: =akorda.kz/ru

Партия Назарбаева победила на парламентских выборах в Казахстане

Ростислав Зубков

В мире

На выборах в Мажилис — нижнюю палату парламента Казахстана — победила партия «Нур-Отан», возглавляемая бывшим президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Об этом во вторник, 12 января, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров.

— Партия «Нур-Отан» — 71,09 процента, — заявил Петров, оглашая итоги волеизъявления.

Также семипроцентный барьер преодолели фракция «Ак жол» («Светлый путь»), набравшая 10,95 процента голосов, и «Народная партия Казахстана» с 9,1 процента голосов.

В парламент не проходят партии «Ауыл» («Село») и «Адал» («Честный») — они получили всего по 5,29 и 3,57 процента голосов соответственно.

Также Петров уточнил число мандатов, которые получили прошедшие в Мажилис партии.

— Партия «Нур Отан» получает 76 мандатов, — приводит РИА Новости слова замглавы казахстанского ЦИК.

«Ак жол» и Народная партия Казахстана в свою очередь получили по 12 и 10 мандатов соответственно, добавил Петров.

Напомним, Мажилис состоит из 107 депутатов. 98 из них избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в палату установлен барьер — семь процентов.

Оставшиеся девять парламентариев избираются Ассамблеей народа Казахстана — консультативно-совещательным органом, возглавляемым Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в стране.

Срок полномочий депутатов Мажилиса — пять лет.

Читайте также: Миссия ШОС признала выборы в парламент Казахстана демократичными

выборыпарламентКазахстан
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте