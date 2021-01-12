Партия Назарбаева победила на парламентских выборах в Казахстане

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На выборах в Мажилис — нижнюю палату парламента Казахстана — победила партия «Нур-Отан», возглавляемая бывшим президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Об этом во вторник, 12 января, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров.

— Партия «Нур-Отан» — 71,09 процента, — заявил Петров, оглашая итоги волеизъявления.

Также семипроцентный барьер преодолели фракция «Ак жол» («Светлый путь»), набравшая 10,95 процента голосов, и «Народная партия Казахстана» с 9,1 процента голосов.

В парламент не проходят партии «Ауыл» («Село») и «Адал» («Честный») — они получили всего по 5,29 и 3,57 процента голосов соответственно.

Также Петров уточнил число мандатов, которые получили прошедшие в Мажилис партии.

— Партия «Нур Отан» получает 76 мандатов, — приводит РИА Новости слова замглавы казахстанского ЦИК.

«Ак жол» и Народная партия Казахстана в свою очередь получили по 12 и 10 мандатов соответственно, добавил Петров.

Напомним, Мажилис состоит из 107 депутатов. 98 из них избираются по партийным спискам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для прохождения в палату установлен барьер — семь процентов.

Оставшиеся девять парламентариев избираются Ассамблеей народа Казахстана — консультативно-совещательным органом, возглавляемым Назарбаевым и представляющим интересы всех этносов, проживающих в стране.

Срок полномочий депутатов Мажилиса — пять лет.

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