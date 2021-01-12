Москвичам рассказали о затруднениях движения из-за ДТП и дорожных работ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ярославское шоссе (дублёр) Карта всех событий

В столице на движение транспорта утром 12 января влияют ДТП и дорожные работы. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 12 января.

Так, движение затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте, Волгоградском проспекте, а также во внутреннем кольце МКАД от 28 до 35 километра.

— Плотнее чем обычно на Волгоградском проспекте на участке от МКАД до Ташкентской улицы. В средней полосе напротив выезда с Самаркандского бульвара сломался автомобиль, — говорится в сообщении.

При этом движение транспорта осуществляется в нормальном режиме на проспекте Генерала Дорохова, Староможайском шоссе и Ленинградском проспекте.

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