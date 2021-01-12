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Пассажира такси в Москве ударили электрошокером за отказ расплатиться наличными
Фото: depositphotos.com

Пассажира такси в Москве ударили электрошокером за отказ расплатиться наличными

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 28/30Карта всех событий

В столице водитель такси ударил электрошокером пассажира за отказ расплатиться за поездку наличными. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве во вторник, 12 января.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 11 января по адресу улица Большая Якиманка, дом № 28/30. Между водителем такси и пассажиром произошел конфликт из-за неоплаты счета за проезд

Пассажир, которым оказался 32-летний мужчина, оплатил проезд через мобильное приложение. При этом водитель такси, женщина 1975 года рождения, потребовала расплатиться наличными. Мужчина пытался выйти из машины, но женщина заблокировала двери и ударила его электрошокером.

Участников конфликта доставили в отделение полиции для разбирательства, добавили в ведомстве.

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