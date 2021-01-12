Около тысячи компаний подали заявку на участие в программе StartHub.Moscow

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В столице на участие в новой программе поддержки стартапов StartHub.Moscow поступило 956 запросов от субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, 100 команд, которые будут отобраны специалистами, получат бесплатную программу-конструктор для развития бизнеса, а также инфраструктуру совместного пользования.

— Кроме того, с ними будут работать опытные наставники, а консультировать — лидеры рынка, — уточнил глава департамента.

Отбор компаний-резидентов пройдет в январе. Для них разработают индивидуальную дорожную карту развития бизнеса, на каждом этапе они смогут получать консультации от экспертов.

На протяжении пяти месяцев участников ждут воркшопы, вебинары, бизнес-завтраки, конференции с участием экспертов из корпораций и венчурных фондов. Предприниматели смогут выбирать интересные им мероприятия, после этого они смогут презентовать свои проекты потенциальным инвесторам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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