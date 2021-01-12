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«Могут лишить господства»: в США испугались российских гиперзвуковых ракет
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

«Могут лишить господства»: в США испугались российских гиперзвуковых ракет

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Новые ракеты России и Китая могут лишить Соединенные Штаты «безоговорочного господства», считают американские журналисты.

Они обратили внимание на недавние испытания ракетных вооружений обеих стран. Так, в декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», скорость которой достигла восьми Махов. Также летом прошлого года КНР запустила две баллистические ракеты, поразившие движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море.

В статье американского издания Business Insider отмечается, что после распада СССР и окончания холодной войны Вашингтон был убежден, что его авианосцы будут лучшими в мире. Авианосные группы играли главную роль в конфликтах, в которых США участвовали с 1990-х годов.

Однако в последнее время ситуация начала меняться, констатирует западная пресса. По словам журналистов, гиперзвуковые ракеты — серьезная угроза для авианосцев, поскольку у сил обороны практически нет возможности эффективно среагировать и отразить потенциальную атаку. При этом выпущенный снаряд может менять траекторию полета, что существенно снижает возможность перехвата.

— Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства, — заключил автор статьи.

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