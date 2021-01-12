Метеорит взорвался в небе над Камчаткой

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В небе над Камчаткой взорвался метеорит. Об этом директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров сообщил во вторник, 12 января.

Эксперт рассказал, что специалисты центра начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу Земли после того, как получили видео от очевидцев, активно распространявшееся в Сети. Камера запечатлела полет небесного тела и его взрыв.

— Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 08:09 по камчатскому времени (23:09 по Москве, 10 января, — прим. «ВМ»), — приводит РИА Новости слова Чеброва.

Он добавил, что перед взрывом метеорит летел в плотных слоях атмосферы в течение 55 секунд.

По предварительной оценке, диаметр объекта мог быть менее десяти метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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