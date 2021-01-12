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Мобильный пункт вакцинации от СOVID-19 предложили сделать в «Геликон-Опере»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мобильный пункт вакцинации от СOVID-19 предложили сделать в «Геликон-Опере»

Виктория Родимкина

Город

Художественный руководитель «Геликон-Оперы» Дмитрий Бертман предложил сделать в театре мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 12 января.

Худруководитель театра напомнил об инициативе Михайловского театра создать пункт вакцинации в помещении.

— Мы готовы присоединиться к инициативе наших коллег и обратиться к мэру Москвы с предложением открыть в «Геликоне» мобильный пункт вакцинации от СOVID-19, — написал Бертман.

По его словам, чем быстрее сотрудники театра и потенциальные зрители получат вакцину, тем быстрее в залы вернутся аншлаги.

Худруководитель «Геликон-Оперы» отметил, что он одним из первых поверил российской медицине, когда была создана вакцина «Спутник V». Он сообщил, что каждый дополнительный пункт поможет ускорить процесс вакцинации населения.

— Граждане, проживающие поблизости от театра, получат удобную площадку, на которой за час можно гарантировать свою защищенность перед коронавирусом, — добавил Дмитрий Бертман.

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