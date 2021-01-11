Прививочные пункты в праздники посетили больше москвичей, чем в конце декабря
В новогодние праздники прививку от коронавируса сделали больше жителей столицы, чем в конце декабря. Об этом в понедельник, 11 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Перед Новым годом он попросил горожан не откладывать вакцинацию. По его словам, в этот период на прививочные пункты пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря 2020 года.
— Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей, — уточнил глава города.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице откроется запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников научной отрасли.
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