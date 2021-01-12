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Доктор Мясников объяснил, как полный отказ от алкоголя может навредить здоровью
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Доктор Мясников объяснил, как полный отказ от алкоголя может навредить здоровью

Анастасия Волоснова

Здоровье

Полный отказ от алкоголя может навредить здоровью. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».

По его словам, алкоголь стоит использовать в небольших дозах в качестве профилактики. Мясников сослался на многочисленные исследования, по результатам которых люди, употребляющие спиртные напитки в ограниченном количестве, долго живут и мало болеют.

— Именно в плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя, — рассказал Мясников на YouTube-канале «Россия 1».

Он отметил, что превышать норму не стоит. Злоупотребление спиртными напитками может развить серьезные заболевания, уточнил врач.

— Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта, — рассказал Мясников о допустимой дозе алкоголя.

Врач также добавил, что сильный удар по здоровью человека может нанести курение. В первую очередь пагубная привычка влияет на развитие онкологических и сердечных заболеваний.

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