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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала года
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала года

Виктория Родимкина

Город

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала года, температура воздуха опустилась до минус 10,4 градуса. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова во вторник, 12 января.

Она уточнила, что температура воздуха в ночь на 11 января составила 9,5 градуса ниже нуля. Минувшая ночь была еще холоднее.

— Зафиксировано минус 10,4 градуса. Это предварительная цифра, температура еще может опуститься. Эта ночь стала самой холодной с начала года, — сказала метеоролог.

При этом, по словам Татьяны Поздняковой, эта ночь не стала самой холодной с начала зимы, так как в ночь на 10 декабря было зафиксировано минус 12,6 градуса, сообщает РИАМО.

По данным синоптиков, 12 января в Москве будет минус 10–12 градусов, ожидается небольшой снег.

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