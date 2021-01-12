«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы
В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России во вторник, 12 января.
Предупреждение будет действовать до вечера 13 января.
— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Москве и области «желтый» уровень опасности сохранится до 21:00 среды, 13 января.
Ранее сообщалось, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала года.
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