«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России во вторник, 12 января.

Предупреждение будет действовать до вечера 13 января.

— Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве и области «желтый» уровень опасности сохранится до 21:00 среды, 13 января.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала года.

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