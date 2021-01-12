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Защита Олега Соколова обжаловала приговор историку
Фото: youtube.com

Защита Олега Соколова обжаловала приговор историку

Ростислав Зубков

Общество

Защита историка Олега Соколова обжаловала приговор преподавателю, осужденному на 12,5 года лишения свободы по обвинениям в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия и патронов. Об этом заявил адвокат мужчины Сергей Лукьянов.

Он рассказал, что подал апелляционную жалобу в понедельник, 11 января.

— В апелляционной жалобе я, в том числе, прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание, — приводит РИА Новости слова защитника.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Она показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

25 декабря 2020 года Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Соколова к 12,5 лет колонии строгого режима, посчитав, что мужчина имел умысел на убийство аспирантки Ещенко.

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