Телеведущая Елена Малышева / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева назвала «великую пользу» коронавируса. По ее словам, переболевшие люди отказываются от алкоголя. Медик привела в пример случай с подругой, телеведущей Ариной Шараповой.

— Говорят, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю. И что вы думаете? Я с моей подругой Ариной Шараповой, после того, как она переболела коронавирусом, мы давно не виделись и пошли на лекцию к Александру Васильеву. И мы уселись в кафе, Шарапова говорит, что не может видеть алкоголь. Вот она, великая польза коронавируса, — заявила телеведущая.

Видео: Telegram-канал «НеМалахов»

По ее словам, это еще неизученный эффект коронавируса.

Ранее Малышева предостерегла людей употреблять алкоголь зимой, заявив, что это может вызвать аритмию.

Видео опубликовано на YouTube.

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