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Пассажиропоток на МЖД в 2020 году снизился более чем на четверть
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пассажиропоток на МЖД в 2020 году снизился более чем на четверть

Виктория Родимкина

Город

В 2020 году пассажиропоток на Московской железной дороге (МЖД) сократился на 27 процентов по сравнению с 2019-м. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД во вторник, 12 января.

Уточняется, что за прошлый год поезда МЖД перевезли 560,5 миллиона пассажиров.

— Из них в дальнем следовании перевезено 15,4 миллиона пассажиров, в пригородном сообщении — более 545 миллионов пассажиров, — уточнили в сообщении.

В декабре прошлого года МЖД перевезла 48,8 миллиона человек, что на 28,3 процента меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Так, в декабре 2020 года в пригородном сообщении отправлено 47,6 миллиона человек, что на 26,5 процента меньше показателя 2019 года, а в дальнем сообщении — более 1,3 миллиона пассажиров, что на 42 процента меньше, чем годом ранее, добавили в пресс-службе.

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