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Здание спортивной школы олимпийского резерва «Русь» в столице отремонтируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Здание спортивной школы олимпийского резерва «Русь» в столице отремонтируют

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Воронежская улица, 13Карта всех событий

В Москве решено провести капитальный ремонт в здании физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) во вторник, 12 января.

Ремонтные работы в школе олимпийского резерва «Русь» включают обновление внешней и внутренней отделки, а также инженерных систем спортшколы, уточнили в пресс-службе.

Здание находится по адресу улица Воронежская, дом № 13. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, проект капитального ремонта одно-двухэтажного здания спортивной школы был согласован.

Во время работ будут обновлены покрытия стен, потолков и полов здания школы. В зоне аэробной подготовки уложат виниловый ламинат, в залах акробатики и гимнастики — спортивный линолеум. Также на ледовом катке установят резиновое модульное покрытие для коньков.

В школе организуют новый пандус и заменят двери, также частично заменят перегородки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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