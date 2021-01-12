Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МИД РФ допустил изменение ситуации в Афганистане после прихода Байдена к власти
Фото: facebook.com/MIDRussia / Официальная группа МИД РФ в Facebook

МИД РФ допустил изменение ситуации в Афганистане после прихода Байдена к власти

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Смена американской администрации может иметь последствия для мирного урегулирования в Афганистане. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

— Не исключаем, что Джозеф Байден может внести коррективы в решение предыдущей администрации о выводе американских войск из Афганистана, однако вряд ли речь будет идти о кардинальных переменах, — заявил он в интервью РИА Новости.

Дипломат уточнил, что, вероятно, перемены коснутся изменений параметров вывода войск США. Вместе с тем нельзя исключать и другие варианты развития событий, например, замену регулярных вооруженных сил Америки на частные военные компании. Кабулов считает, что такое решение было бы ошибочным.

Напомним, в 2020 году Вашингтон и афганская радикальная группировка «Талибан»* подписали в Катаре первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Согласно документу, из Афганистана за 14 месяцев должны быть выведены иностранные войска. Кроме того, в марте 2021 года должен начаться межафганский диалог после сделки по обмену пленными.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Читайте также: Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена

РоссияСШААфганистан
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Попробуйте Тоскану на вкус

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Все мнения
О проекте