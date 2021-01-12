МИД РФ допустил изменение ситуации в Афганистане после прихода Байдена к власти

Фото: facebook.com/MIDRussia / Официальная группа МИД РФ в Facebook

Смена американской администрации может иметь последствия для мирного урегулирования в Афганистане. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

— Не исключаем, что Джозеф Байден может внести коррективы в решение предыдущей администрации о выводе американских войск из Афганистана, однако вряд ли речь будет идти о кардинальных переменах, — заявил он в интервью РИА Новости.

Дипломат уточнил, что, вероятно, перемены коснутся изменений параметров вывода войск США. Вместе с тем нельзя исключать и другие варианты развития событий, например, замену регулярных вооруженных сил Америки на частные военные компании. Кабулов считает, что такое решение было бы ошибочным.

Напомним, в 2020 году Вашингтон и афганская радикальная группировка «Талибан»* подписали в Катаре первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире. Согласно документу, из Афганистана за 14 месяцев должны быть выведены иностранные войска. Кроме того, в марте 2021 года должен начаться межафганский диалог после сделки по обмену пленными.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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