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Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена
Фото: flickr.com / Marc Nozell

Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена

Татьяна Плотникова

Политика

Американские власти направили российской стороне приглашение на церемонию инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена.

Как пояснили в посольстве РФ в США, приглашение получено. Дипмиссия планирует принять его на уровне посла, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне на фоне массовых беспорядков в столичном округе.

Как уточняет пресс-служба Белого дома, соответствующее решение было принято с целью обеспечения безопасности накануне инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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