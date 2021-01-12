Дональд Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне

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Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне на фоне массовых беспорядков в столичном округе.

Как уточняет пресс-служба Белого дома, соответствующее решение было принято с целью обеспечения безопасности накануне инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

В свою очередь, министерство внутренней безопасности США объявило, что начнет вводить связанные с инаугурацией Байдена меры безопасности 13 января вместо 19 января. Как пояснил исполняющий обязанности главы ведомства Чед Вулф, он отдал соответствующее распоряжение «в свете событий последней недели», сообщает РИА Новости.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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