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Казахстан возобновил транспортировку нефти в Россию
Фото: pixabay.com

Казахстан возобновил транспортировку нефти в Россию

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Транспортировка нефти на участке Атырау — Самара восстановлена после сбоя из-за проблем с электричеством. Об этом во вторник, 12 января, сообщил национальный оператор Казахстана «Казтрансойл».

Ранним утром понедельника, 11 января, из-за сильных морозов две области на севере Казахстана остались без электроснабжения. Под удар непогоды попала и нефтеперекачивающая станция, подающая топливо в систему «Транснефти».

Вечером того же дня поставки электроэнергии удалось стабилизировать, сообщает пресс-служба «Казтрансойла». Это в свою очередь позволило наладить работу по передачи нефти.

— Возобновлена транспортировка нефти в плановом режиме на участке Атырау — Самара магистрального нефтепровода Узень — Атырау — Самара, — указано в заявлении компании.

В настоящее время поставка черного золота идет по заданным технологическим режимам.

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