Подвальное помещение в доме на Фрунзенской набережной выставили на торги

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 50 Карта всех событий

Подвальное помещение площадью 30 квадратных метров в доме на Фрунзенской набережной выставили на торги. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы во вторник, 12 января.

Так, на электронных торгах по аренде представлено подвальное нежилое помещение, расположенное по адресу Фрунзенская набережная, дом № 50. Помещение расположено в кирпичном жилом доме в пешей доступности от станции метро «Спортивная». Дом был построен в 1957 году в стиле сталинского ампира.

По словам руководителя Департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, помещение имеет свободное назначение и подойдет как для офиса, так и для склада.

— Цена за год аренды стартует от 9,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Договор аренды по представленному объекту будет заключен с победителем аукциона сроком на десять лет, — уточнил глава департамента.

Он отметил, что в прошлом году на городских торгах было реализовано 49 нежилых помещений, находящихся в центре Москвы, передает агентство городских новостей «Москва».

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