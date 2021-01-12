Более 175 тысяч человек посетили «Макет Москвы» на ВДНХ в 2020 году

Фото: stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В 2020 году «Макет Москвы» на ВДНХ посетили свыше 175 тысяч человек. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник, 12 января.

По его словам, число посетителей в прошлом году сократилось из-за пандемии коронавируса, всего «Макет Москвы» посетили 75,7 тысячи человек.

— Обновлено голосовое обращение к посетителям павильона — с 5 сентября «Макет Москвы» под бой Кремлевских курантов «заговорил» голосом легендарного диктора Игоря Леонидовича Кириллова, — пояснил Сергей Левкин.

Он уточнил, что за прошлый год было проведено несколько фотовыставок, также в павильоне были установлены новейшие проекторы и сетки-экраны большой площади, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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