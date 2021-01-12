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СМИ: Поставок американской вакцины Pfizer в Россию в 2021 году не ожидается
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

СМИ: Поставок американской вакцины Pfizer в Россию в 2021 году не ожидается

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Американская вакцина вряд ли окажется в России в 2021 году. Такое мнение выразили несколько источников Интерфакса на фармрынке и в госструктурах.

По словам одного из собеседников агентства, американская компания Pfizer — производитель зарубежной вакцины от ковида — пока не связывалась с российским регулятором для сертификации и регистрации своего товара в РФ.

— На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется, — добавил источник.

Напомним, 11 января в пресс-службе Pfizer подчеркнули, что в этом году компания будет поставлять свое средство, разработанное совместно с немецкой компанией BioNTech, только по уже имеющимся государственным соглашениям. Без этих договоренностей поставка в частные клиники РФ невозможна.

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