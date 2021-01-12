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В МИД РФ рассказали о масштабных поставках вакцины «Спутник V» в Непал
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В МИД РФ рассказали о масштабных поставках вакцины «Спутник V» в Непал

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия планирует поставить в Непал до 25 миллионов доз отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

Он заявил, что это государство, как и ряд других, проявляет большой интерес к препарату «Спутник V». По словам дипломата, одна из непальских фармакологических компаний заключила меморандум с Российским фондом прямых инвестиций о поставках российского лекарства.

— В гималайскую республику может быть поставлено до 25 миллионов доз «Спутника V», — отметил Кабулов в интервью РИА Новости.

Ранее также стало известно, что Сербия начнет массовую вакцинацию после прибытия 500 тысяч доз «Спутника V».

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