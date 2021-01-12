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Певица Варвара рассказала, что на телевидении и радио не звучат народные песни
Певица Варвара / Фото: instagram.com/varvaramusic

Певица Варвара рассказала, что на телевидении и радио не звучат народные песни

Алина Иванова

Культура

Телеканалы и радио не ставят в эфир русские народные песни, потому что привыкли к примитивной обработке народных песен, рассказала в интервью NEWS.ru певица Варвара.

— К сожалению, например, когда предлагаешь радиостанциям песни, где в аранжировке звучат русские инструменты, редакторы говорят, что им русскость не нужна. Почему? Потому что привыкли, что им предложат лубок, — поделилась певица.

Варвара объяснила, что понимает под лубочностью.

— У нас, к сожалению, у аранжировщиков нет вкуса: если русское, значит, «оп-ца-ца да дри-ца-ца» и гармошка с колокольчиком. Но это неправда! Русская песня гораздо красивее и глубже, и ее можно подавать под другим углом, — сказала певица.

Исполнительница предложила обратить внимание телеканалы и радиостанций и повернуться в сторону народного творчества.

Ранее ФАН писало, что Варвара призывает делать хорошие дела для пожилых людей, а не помогать бездельникам. Исполнительница озвучила свое мнение, что очень важно в пандемию коронавируса оказывать содействие пожилым людям. Артисты сетуют на упавшие из-за введенных ограничений заработки.

— Давайте лучше помогать пенсионерам! Мы все равно заработаем... Мы-то как-нибудь прорвемся, — заметила певица.

Такие переживания появились у Варвары после просмотра видеоролика, где бабушка не могла себе купить даже половинку хлеба. С остальным, как считает певица, можно подождать.

— Год был очень сложный. Но я выражаю благодарность только тому, что я стала ближе к детям, ближе к семье. Лучше всем быть здоровыми, — сказала Варвара.

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