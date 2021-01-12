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Эксперт рассказал, как городские займы стимулируют экономический рост
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказал, как городские займы стимулируют экономический рост

Василиса Чернявская 

Город

В 2021 году Москва планирует оформить заимствования на 396 миллиардов рублей. Эти средства будут инвестированы в развитие инфраструктурных проектов. Каким образом городские займы стимулируют экономический рост, рассказал член совета московской «Деловой России» Георгий Житков.

— Занимать средства на этапе роста экономики, чтобы отдать их при падении, — одно из железных правил экономического развития, — считает Георгий Житков.

Правительство Москвы планирует использовать эту тактику для развития городской инфраструктуры в 2021 году. Так, на подобные проекты город планирует занять 396 миллиардов рублей.

Учитывая инфляционные факторы, городу дешевле занять деньги и создать инфраструктуру сейчас, чем построить ее через несколько лет за собственные средства, подчеркивает эксперт. Планируется, что в будущем каждый бюджетный рубль, вложенный в инфраструктурные проекты сейчас, принесет около трех рублей частных инвестиций.

Стоимость размещения облигаций — ниже стоимости привлечения банковских кредитов, а сроки их размещения вариативны, что дает возможность привлекать средства на срок до 7–8 лет и более. Город имеет возможность сформировать комфортный график возврата средств.

— Подобные займы особенно важны для предпринимательского сообщества. Это прямые инвестиции в проекты, где заняты сотни тысяч простых москвичей, а значит, поддерживается устойчивый потребительский спрос, — комментирует Георгий Житков.

Кроме того, специалист подчеркивает, что в процессе реализации подобных проектов будут созданы существенная добавочная стоимость и прибыль, налоги с которой пойдут в московский и федеральный бюджеты. Таким образом займы правительства Москвы стимулируют экономический рост, который сейчас так необходим, резюмировал эксперт. Подобная практика широко распространена в многих странах мира.

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