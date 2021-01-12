Умер американский миллиардер Шелдон Адельсон, спонсировавший кампанию Трампа

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Миллиардер и основатель корпорации Las Vegas Sands Шелдон Адельсон умер на 88-м году жизни. Об этом во вторник, 12 января, сообщили на сайте компании.

Отмечается, что причиной смерти стали осложнения при лечении лимфомы. Адельсон скончался 11 января в собственном доме в калифорнийском городе Малибу.

Адельсон был одним из богатейших людей США. Его состояние оценивается в более чем в 30 миллиардов долларов. Также Адельсон являлся крупнейшим донором предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа в 2020 году.