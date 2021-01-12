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Российские ученые заявили, что приближающийся к Земле астероид безопасен
Фото: https://pixabay.com

Российские ученые заявили, что приближающийся к Земле астероид безопасен

Никита Абрамов

Наука

Астероид WU5, который пролетит мимо Земли в ночь с 13 на 14 января, безопасен для нашей планеты. Об этом во вторник, 12 января, рассказал сотрудник Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

— Пролетит на ближайшем расстоянии от Земли — 8,1 млн км, это в 21 раз дальше, чем среднее расстояние от Земли до Луны. Судя по параметрам орбиты, астероид не несет угрозы в ближайшем будущем, — цитирует ТАСС слова Санакоева.

Также сотрудник университета добавил, что астероид можно будет заснять на зеркальный фотоаппарат, но разглядеть детали небесного тела не удастся.

Уточняется, что по блеску WU5 будет сопоставим с планетой Плутон.

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