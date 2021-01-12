«Падают раз в 5 лет»: астроном объяснил, почему люди не замечают взрывов метеоритов

кадр из фильма «Гравитация»

10-метровые метеориты падают на планету раз в 5-10 лет, но многие из них люди просто не наблюдают, поскольку большая часть Земли покрыта океаном. Когда же тело подобного размера падает на сушу, предсказать его появление возможно только в очень небольшой промежуток времени. Об этом «Вечерней Москве» рассказал астроном Виталий Ромейко.

Крупные метеориты, по словам ученого, предвидеть проще — об их появлении исследователи могут узнавать за несколько лет и даже вычислять траекторию их падения. Подобные знания крайне важны, поскольку дают возможность подготовиться и заранее эвакуировать людей в случае необходимости, отметил специалист.

— Если бы Тунгусский метеорит взорвался на 4,5 часа позже, аналог водородной бомбы разорвался бы над Петербургом, площадь разрушения оказалась бы больше Москвы. Такие метеориты, к счастью, редки и мы уже научились их предсказывать, но они по-прежнему представляют серьезную опасность, — подчеркнул ученый.

Астроном заключил, что предвидеть появление тел меньшего размера сегодня практически невозможно. При этом он отметил, что падение метеоритов, которые потенциально опасны для населения, происходит довольно редко.

Ранее стало известно, что в небе над Камчаткой взорвался метеорит. Как рассказал директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, специалисты центра начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу Земли после того, как получили видео от очевидцев, активно распространявшееся в Сети. Камера запечатлела полет небесного тела и его взрыв.

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