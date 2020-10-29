Как фанера над Парижем. Астроном объяснил, стоит ли бояться астероидов

Астероид-гигант / Фото: pixabay.com

28 октября, в среду, мимо Земли пролетит очередной крупный астероид. «Вечерка» выяснила, угрожает ли нашей планете какая-то опасность.

Небесное тело под названием «153201» открыли 29 ноября 2000 года. Оно относится к группе атонов, пересекающих земную орбиту с внутренней стороны. Спустя 20 лет этот астероид диаметром до 900 метров, что по размерам сопоставимо с пятью футбольными полями, возвращается к нашей планете. Он уже близко разминулся с Меркурием, в ноябре пролетит между орбитами Земли и Венеры, а потом Марса. Расстояние между им и «зеленой» планетой составит 11,2 лунных дистанции — это более 4,3 миллиона километров. Младший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров объяснил, насколько вероятна угроза небесного тела для человечества.

— Все астероиды, пересекающие орбиту Земли, относятся к потенциально опасным объектам. Это связано с тем, что они со временем эволюционируют под воздействием больших планет, в частности Юпитера. Постепенно его орбита увеличивается и может не только пересекать земную, но и столкнуться с ней, — отмечает ученый. — Но, как правило, подобное происходит в масштабах десятков миллионов лет. И поэтому сейчас прохождение астероидов вблизи Земли не несет нам никакой опасности.

По его словам, все из-за того, что орбиты астероидов видоизменяются долго, а расстояние от пролетающего объекта до «зеленой» планеты вполне безопасное.

— Сегодня специалисты просчитали эволюцию орбит всех известных астероидов на несколько десятков лет вперед. Это дает возможность утверждать, что ни одно из крупных небесных тел в ближайшее время с Землей не столкнется, — поясняет Назаров.

За последние годы было предсказано несколько похожих происшествий. Но речь шла о небольших объектах, которые при входе в атмосферу Земли разрушались и превращались в не представляющие никакой угрозы мелкие фрагменты, подчеркивает эксперт.

ПРИВЕТ ИЗ КОСМОСА

Были в истории и такие случаи, когда небесные тела все же попадали на поверхность Земли. Например, Тунгусский метеорит, приземлившийся в районе реки Подкаменная Тунгуска 30 июня 1908 года.

Его столкновение с нашей планетой вызвало взрыв, мощность которого специалисты оценивают в 40–50 мегатонн. В результате инцидента на территории более двух тысяч километров были повалены деревья, а окна домов в ближайших населенных пунктах выбиты. Одним из самых необычных последствий стало то, что на протяжении нескольких дней ночью наблюдалось свечение неба.

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