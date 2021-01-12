Ребенок весом почти шесть килограмм родился в Подмосковье
Ребенок весом около шести килограмм родился в Пушкинском роддоме в Московской области. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Уточняется, что малыш весил 5,7 килограмма. Ребенок, которого женщина родила без осложнений, стал вторым в семье.
Как отметила врач акушер-гинеколог Пушкинского роддома Рано Хаитова, врачи были готовы к тому, что младенец родится крупным. Однако то, что мальчик будет настолько велик, не ожидал никто.
На данный момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.
Читайте также: Почти 50 малышей появились на свет в Москве в новогоднюю ночь