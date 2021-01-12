Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ребенок весом почти шесть килограмм родился в Подмосковье
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Ребенок весом почти шесть килограмм родился в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Общество

Ребенок весом около шести килограмм родился в Пушкинском роддоме в Московской области. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Уточняется, что малыш весил 5,7 килограмма. Ребенок, которого женщина родила без осложнений, стал вторым в семье.

Как отметила врач акушер-гинеколог Пушкинского роддома Рано Хаитова, врачи были готовы к тому, что младенец родится крупным. Однако то, что мальчик будет настолько велик, не ожидал никто.

На данный момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.

Читайте также: Почти 50 малышей появились на свет в Москве в новогоднюю ночь

роддомребенокПушкино
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

На пороге открытий: чем удивит 2021 год

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Политика-2021: как не заразиться бунтовщичеством

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будет ли в Америке гражданская война

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Подарки нужны всем

Екатерина Игонина
Екатерина Игонина

Как вернуться к работе после длинных каникул

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Я не герой и им не стану

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Самый темный час — перед рассветом

Все мнения
О проекте