Ребенок весом почти шесть килограмм родился в Подмосковье

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Ребенок весом около шести килограмм родился в Пушкинском роддоме в Московской области. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Уточняется, что малыш весил 5,7 килограмма. Ребенок, которого женщина родила без осложнений, стал вторым в семье.

Как отметила врач акушер-гинеколог Пушкинского роддома Рано Хаитова, врачи были готовы к тому, что младенец родится крупным. Однако то, что мальчик будет настолько велик, не ожидал никто.

На данный момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.

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