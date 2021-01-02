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Почти 50 малышей появились на свет в Москве в новогоднюю ночь
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Почти 50 малышей появились на свет в Москве в новогоднюю ночь

Анастасия Колоскова

Город

В ночь на 1 января столичные роддома помогли появиться на свет 49 малышам, среди которых 21 девочка и 28 мальчиков. Об этом сообщила пресс-служба Московского департамента здравоохранения.

Так, закрыл статистику ушедшего года мальчик, родившийся в роддоме при Городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова 31 декабря в 23:50.

А первым в новом году появился на свет малыш в роддоме при Городской клинической больнице им. В. В. Виноградова — в 00:25 1 января.

Особый рекорд в минувшем году установил роддом при ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана, где 31 декабря приняли роды, которые стали 11-тысячными по счету.

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