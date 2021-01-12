Сын Конюхова рассказал о состоянии отца, вернувшегося из Мексики

Путешественник Федор Конюхов / Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Российский путешественник Федор Конюхов чувствует себя нормально, но находится в больнице. Об этом во вторник, 12 января, сообщил его сын Оскар Конюхов.

Оскар рассказал, что тест на коронавирус у его отца оказался отрицательным, но медики диагностировали пневмонию.

— Он находится в больнице. У него официальный диагноз — пневмония. Он проходит комплексное обследование. Тест был отрицательный. Все нормально. Он три дня на обследовании уже. Через пару дней уже выпишут, — цитирует Оскара РЕН.ТВ.

По словам сына, состояние путешественника можно связать с недавней поездкой в Мексику. Конюхов совершил восхождение на самый высокий вулкан в Северной Америке, пик Орисаба, где его сильно продуло.

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