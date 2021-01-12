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Столичные магазины оштрафовали на 27 миллионов рублей за нарушение маркировки вина
/ Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Столичные магазины оштрафовали на 27 миллионов рублей за нарушение маркировки вина

Юлия Ямпольская

Город

Московские магазины оштрафованы почти на 27 миллионов рублей за нарушение требований закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», которыми определены особенности маркировки и розничной продажи напитков. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по городу.

В ведомстве уточнили, что специалисты провели мониторинговые обследования в 1013 магазинах, которые осуществляют розничную продажу алкоголя. Несоблюдение требований установлено в 679 предприятиях торговли, таких как «Агроаспект», «Агроторг», «Красное и белое», «Отдохни», «Бристоль», «Билла», «Магнолия», «Дикси», «Атак».

Кроме того, главным нарушением являлось размещение отечественных вин защищенного наименования в торговом зале без надписи «Вино России».

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