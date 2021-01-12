Столичные магазины оштрафовали на 27 миллионов рублей за нарушение маркировки вина

/ Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Московские магазины оштрафованы почти на 27 миллионов рублей за нарушение требований закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», которыми определены особенности маркировки и розничной продажи напитков. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по городу.

В ведомстве уточнили, что специалисты провели мониторинговые обследования в 1013 магазинах, которые осуществляют розничную продажу алкоголя. Несоблюдение требований установлено в 679 предприятиях торговли, таких как «Агроаспект», «Агроторг», «Красное и белое», «Отдохни», «Бристоль», «Билла», «Магнолия», «Дикси», «Атак».

Кроме того, главным нарушением являлось размещение отечественных вин защищенного наименования в торговом зале без надписи «Вино России».

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