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Нидерланды продлили локдаун из-за коронавируса до 9 февраля
Фото: pixabay.com

Нидерланды продлили локдаун из-за коронавируса до 9 февраля

Кирилл Николаев

В мире

Власти Нидерландов продлили локдаун из-за коронавирусной инфекции до 9 февраля 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.

Режим всеобщей самоизоляции вступил в силу в Нидерландах в ночь на 15 декабря. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают жизненно важные продукты. Школы и университеты перешли на дистанционное обучение с 16 декабря.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Нидерландах составляет 878 263. От коронавирусной инфекции в стране скончались 12 411 человек, сообщает РИА Новости

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