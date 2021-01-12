Мацуев поддержал скрипача из Челябинска, которого оштрафовали за громкую игру

Фото: Пресс-служба концерта

Народный артист России, пианист Денис Мацуев поддержал девятилетнего школьника из Челябинска, на отца которого составили протокол за игру ребенка на скрипке дома в вечернее время. Пианист пообещал познакомиться с юным музыкантом и его соседями.

— Хочу сказать несколько слов в поддержу моего юного коллеги. Эта проблема существует во всем мире, вне зависимости — начинающий ты музыкант либо уже знаменитый. Везде есть проблемы с соседями. В первую очередь надо беспрекословно выполнять закон — как говорят, это закон общежития, — рассказал Мацуев в видео, которое опубликовано на его YouTube-канале.

Также музыкант добавил, что соседей тоже можно понять. Сам пианист считает, что следует найти компромисс семье мальчика и соседям.

Мацуев рассказал о своем намерении весной 2021 года познакомиться с мальчиком и его соседями.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Челябинску, жители многоквартирного дома пожаловались на громкую игру на скрипке после 22:00. По словам жильцов, мальчик своей игрой мешает отдыхать.

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