Мацуев поддержал скрипача из Челябинска, которого оштрафовали за громкую игру
Народный артист России, пианист Денис Мацуев поддержал девятилетнего школьника из Челябинска, на отца которого составили протокол за игру ребенка на скрипке дома в вечернее время. Пианист пообещал познакомиться с юным музыкантом и его соседями.
— Хочу сказать несколько слов в поддержу моего юного коллеги. Эта проблема существует во всем мире, вне зависимости — начинающий ты музыкант либо уже знаменитый. Везде есть проблемы с соседями. В первую очередь надо беспрекословно выполнять закон — как говорят, это закон общежития, — рассказал Мацуев в видео, которое опубликовано на его YouTube-канале.
Также музыкант добавил, что соседей тоже можно понять. Сам пианист считает, что следует найти компромисс семье мальчика и соседям.
Мацуев рассказал о своем намерении весной 2021 года познакомиться с мальчиком и его соседями.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Челябинску, жители многоквартирного дома пожаловались на громкую игру на скрипке после 22:00. По словам жильцов, мальчик своей игрой мешает отдыхать.
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