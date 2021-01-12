Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Более 50 детей отравились в дагестанском Буйнакске. Об этом во вторник, 12 января, сообщили на странице администрации города в Instagram.

Ранее в больницу с симптомами отравления поступили 34 ребенка в возрасте от двух до 13 лет. Предположительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода.

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Дагестан организовал проверку по факту данного инцидента.

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