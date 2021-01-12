Епархия объяснила использование нацистских символов на одежде животных в цирке

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дрессировщики, которые выступали в госцирке Ижевска в советской форме с животными, на одежде которых была нацистская свастика, символизировали собой образ победы над фашизмом. Об этом во вторник, 12 января, сообщила пресс-служба Ижевской епархии.

Ранее в соцсетях опубликовали кадры с циркового выступления в Ижевске. На них можно наблюдать, что дрессировщики в форме красноармейцев вывели на арену обезьяну с двумя козами, на одежде которых были изображены нацистские символы.

Также в соцсетях отметили, что представление было заказано Ижевской епархией.

— Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер, — говорится в комментарии на сайте Ижевской и Удмуртской епархии.

В пресс-службе отметили, что представление не имело цели нарушить российское законодательство.

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