Росстат оценил изменение цен на автомобили в 2020 году
Стоимость новых автомобилей отечественного производства в 2020 году увеличилась на 9,4 процента. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
В ведомстве также подсчитали, что в ноябре машины российских брендов выросли в цене по отношению к октябрю на 1,1 процента. В декабре показатель остался неизменным.
Новые автомобили иностранного производства за минувший год подорожали на 10,3 процента. В ноябре рост цен составил 1,2 процента к октябрю, в декабре — один процент к ноябрю.
При этом иномарки с пробегом за год стали стоить на 4,6 процента дороже. В ноябре цены возросли на один процент по отношению к октябрю, в декабре — на 1,2 процента к ноябрю, сообщает ТАСС.
Ранее директор компании-автодилера рассказал, почему подержанные машины подорожали сильнее новых автомобилей, объяснив это ослаблением рубля и дефицитом машин без пробега.
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