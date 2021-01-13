Росстат оценил изменение цен на автомобили в 2020 году

Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

Стоимость новых автомобилей отечественного производства в 2020 году увеличилась на 9,4 процента. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В ведомстве также подсчитали, что в ноябре машины российских брендов выросли в цене по отношению к октябрю на 1,1 процента. В декабре показатель остался неизменным.

Новые автомобили иностранного производства за минувший год подорожали на 10,3 процента. В ноябре рост цен составил 1,2 процента к октябрю, в декабре — один процент к ноябрю.

При этом иномарки с пробегом за год стали стоить на 4,6 процента дороже. В ноябре цены возросли на один процент по отношению к октябрю, в декабре — на 1,2 процента к ноябрю, сообщает ТАСС.

Ранее директор компании-автодилера рассказал, почему подержанные машины подорожали сильнее новых автомобилей, объяснив это ослаблением рубля и дефицитом машин без пробега.

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