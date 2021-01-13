Подозреваемых в краже денег у пенсионерки задержали в Долгопрудном

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин по подозрению в краже денег и имущества у пожилой жительницы подмосковного города Долгопрудный.

Как уточняет региональный главк Министерства внутренних дел, по данным следствия, одна из злоумышленниц подошла к 87-летней местной жительнице на улице, представилась социальным работником и предложила помощь в оформлении документов на проведение ремонта ее квартиры. Затем подозреваемая вместе с сообщницей проникла в квартиру пенсионерки. Одна из женщин отвлекла хозяйку под предлогом заполнения документов, вторая в это время похитила из комнаты ювелирные украшения и деньги.

Причиненный пенсионерке ущерб оценен в 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Подозреваемый задержаны и заключены под стражу. Устанавливается их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области, сообщает «МВД Медиа».

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