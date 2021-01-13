Главархив Москвы научит горожан старшего возраста писать мемуары
В столице для горожан старшего возраста откроется первый общегородской онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни». Его создали Главархив Москвы и столичный департамент труда и социальной защиты населения.
В пресс-службе комплекса социального развития рассказали, что в городе предпринимаются все меры, чтобы разнообразить жизнь людей старшего поколения. Главное в этой работе — учитывать желания самих жителей столицы.
— Поэтому, когда у посетителей пространств «Мой социальный центр» появился запрос на создание клуба мемуаристики, мы сразу инициировали такое объединение. С 21 января занятия начнутся в онлайн-формате, вести их будут специалисты Главархива, — уточнили в сообщении.
Участники встреч узнают, как начинать писать мемуары, как рассказать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни. С согласия авторов работы примут на вечное хранение в Главархив Москвы. Мемуары будут использовать в разных социально-значимых проектах, на выставках, в публикациях.
Участники получат специальные тетради, в которых они смогут вести записи, вклеивать снимки, газетные вырезки и многое другое.
Записаться на первое занятие можно по телефону городского клубного пространства «Мой социальный центр»: +7 (499) 138-00-01, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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