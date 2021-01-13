Коронавирус выявили у 4320 человек в Москве за сутки

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В столице за сутки выявили 4320 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в среду, 13 января, в Telegram-канале.

Так, число зафиксированных случаев коронавируса в городе составило 871 535. Всего в России выявили 3 471 053 случая коронавируса в 85 регионах. За сутки коронавирус зафиксировали у 22 850 человек.

По последним данным, в Москве от инфекции умерло 12 173 пациента, выздоровело 715 438 человек.

Фото: Оперштаб

Ранее вирусолог рассказал, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу.

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