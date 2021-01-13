Более 94,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки в России провели еще 341 тысячу тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 13 января.

По информации портала, всего с начала пандемии в РФ выполнили более 94,6 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.

При этом врачи отслеживают состояние 616 174 человек, у которых подозревают наличие ковида.

Ранее «Вечерняя Москва» поговорила с доктором медицинских наук, вирусологом Анатолием Альтштейном, который оценил уровень смертности от COVID-19 в России.

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