Более 94,6 миллиона тестов на коронавирус провели в России
За сутки в России провели еще 341 тысячу тестов на COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 13 января.
По информации портала, всего с начала пандемии в РФ выполнили более 94,6 миллиона лабораторных исследований на инфекцию.
При этом врачи отслеживают состояние 616 174 человек, у которых подозревают наличие ковида.
Ранее «Вечерняя Москва» поговорила с доктором медицинских наук, вирусологом Анатолием Альтштейном, который оценил уровень смертности от COVID-19 в России.
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