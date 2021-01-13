Синоптик спрогнозировала пик похолодания в Москве на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пик похолодания в Москве придется на воскресенье, 17 января. Температура воздуха может опуститься до минус 24 градусов ночью, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 13 января.

По ее словам, 17 января в столице температура опустится ниже климатической нормы на 8–10 градусов. Метеоролог отметила, что в четверг, 14 января, в городе ожидается сильный снегопад.

— Температура воздуха будет довольно низкой, но пик похолодания придется на воскресенье, когда мы будем находиться в тыловой холодной части уходящего на восток циклона, — цитирует Татьяну Позднякову РИА Новости.

Она уточнила, что 16 января в столице будет облачно, местами может пойти снег, температура ночью опустится до 20 градусов ниже нуля. В воскресенье, 17 января, в городе ожидается также рост атмосферного давления, добавила синоптик.

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