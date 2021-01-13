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Ученые выяснили генетические причины перехода коронавируса от животных к людям
Фото: flickr.com/NIAID

Ученые выяснили генетические причины перехода коронавируса от животных к людям

Анастасия Колоскова

Наука

Британские ученые выявили основные генетические изменения SARS-CoV-2, которые позволяют вирусу переходить от животных к людям.

Эта генетическая адаптация схожа с той, которая спровоцировала вспышку атипичной пневмонии SARS в 2002 — 2003 годах, сообщил научный журнал PLOS Biology,

Исследователи сравнили SARS-CoV-2 и похожий вирус RaTG13. В ходе научного эксперимента они произвели замену S-белка (белок-«шип»), ответственного за связывание вируса с рецепторами клетки человека.

Так, ученые установили, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически. Именно это позволило вирусу преодолеть видовой барьер.

Исследователи намерены продолжать отслеживать изменения, так как в ближайшие месяцы ожидают появления дополнительных вариантов SARS-CoV-2, сообщает научное издание Phys.

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